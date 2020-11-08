За гибель рабочего на промплощадке в Апатитах ответит его коллега

Мужчин затянуло в барабан по обогащению руды. Фото: СУ СКР по Мурманской области

29 мая прошлого года на одной из площадок обогатительной фабрики в Апатитах произошла беда. Двух мужчин затянуло в барабан оборудования по обогащению руды.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека). Следователи выяснили, что виновата в случившемся электромонтер по оперативным переключениям в распределительных сетях.

- Не получив соответствующего указания, подсудимая сознательно выполнила оперативные переключения на ячейке оборудования по обогащению руды, ранее выведенного в ремонт. В результате ее действий барабан мельницы вместе с площадкой и находившимися на ней двумя работниками выполнявшими текущий ремонт, прокрутился, площадка затянулась в пространство между барабаном и ограждением мельницы, и потерпевшие оказались зажатыми частями металлоконструкции площадки между барабаном мельницы, защитным ограждением мельницы и бетонным основанием площадки обслуживания. От полученных травм один из потерпевших, 1987 года рождения, скончался на месте; здоровью второго потерпевшего, 1952 года рождения, причинен тяжкий вред, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Суд приговорил оператора к 2 годам и 6 месяцам колонии-поселении с назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься определенной деятельностью – работать на опасных производственных объектах сроком на 3 года. Женщина может обжаловать приговор.

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