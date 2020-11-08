Женщину в одном из общежитий Мурманска мог убить собутыльник

Мужчина, обвиняемый в убийстве, находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5 ноября в одной из комнат общежития на улице Подгорной в Мурманске нашли труп женщины. Процессуальная проверка закончилась возбуждением уголовного дела по ч .4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровья, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), так как у следователей есть основания подозревать, что северянку убил собутыльник.

- Следствием установлено, что в период времени с 31 октября по 2 ноября между подозреваемым и его знакомой в ходе распития спиртных напитков произошла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес последней несколько ударов рукой, в том числе по голове. От полученных телесных повреждений женщина, 1971 года рождения, скончалась на месте. После совершения преступления подозреваемый скрылся, - рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Сотрудники МВД и Следкома быстро нашли предполагаемого убийцу. Сейчас 31-летний подозреваемый находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области бывшего фельдшера военно-морского клинического госпиталя осудили за мошенничество. Мужчину приговорили к штрафу в 90 тысяч рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru