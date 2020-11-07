Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: прирост больных коронавирусом по Северо-Западу

В Мурманской области зафиксирован наименьший рост числа заболевших по СЗФО. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мурманской области каждый день регистрируют больше двух сотен новых случаев заражения коронавирусом. Ситуация пугает. Но если взглянуть на ситуацию в других субъектах, то становится понятно, что у нас еще дела обстоят не так плохо.

Как сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом посчитал количество выявленных случаев COVID-19 с 31 октября по 6 ноября в СЗФО. Рост количества заболевших зафиксирован во всех регионах округа.

Самый большой рост - в Санкт-Петербурге: +6 912 человек — рост на 11% (с 60 522 до 67 434 человека). На втором месте - Архангельская область: увеличение на 2 599 человек или на 13% (с 20 246 до 22 845).

Следом идет Карелия - на 14% (+918, с 6 358 до 7 276). В Мурманской области зафиксирован наименьший прирост — 8% (+1 491, с 19 656 до 21 147 человек).

Напомним: с 9 ноября в Мурманской области будут действовать новые ограничения из-за коронавируса.

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