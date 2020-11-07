На памятники в Мурманске одели маски

Кот Семен тоже носит маску. Фото: Татьяна Мурманская

С 12 мая в Мурманской области действует обязательный масочный режим. Без средства индивидуальной защиты и в магазин не пустят, и из автобуса высадят.

О том, что нужно беречь себя, говорят чуть ли не из каждого утюга. И чтобы напомнить северянам об этом не самым стандартным образом, неизвестные одели маски на памятники в Мурманске. В них уже красуются кот Семен и треска в сквере на площади Пять Углов. Чтобы не вызывать гнев земляков, неизвестные не стали одевать маски на памятники, с которыми у жителей области связаны особенные чувства, например, на монумент Анатолию Бредову.

Памятникам коронавирус не страшен, а вот людям стоит не забывать маску. Фото: Татьяна Мурманская

Маски на памятниках - всероссийских флешмоб, который родился из-за коронавируса.

Напомним: с 9 ноября в Мурманской области начнут действовать новые ограничения из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в последние недели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: 50% государственных и муниципальных служащих перейдут на «удаленку». Новые ограничения из-за коронавируса в Мурманской области (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru