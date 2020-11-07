Погода в Мурманске и области на 7 и 8 ноября 2020 года: до +5

В Мурманской области стоит теплая зима.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Всю рабочую неделю то шел дождь, то выглядывало солнце. Что подготовила небесная канцелярия северянам на эти выходные?
7 ноября жителей области ожидает облачная с прояснениями погода. Местами возможны осадки. Ветер западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -2 до +3 градусов, днем от 0 до +5. На дорогах местами гололедица.
- 7 ноября погоду нашего региона по-прежнему будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море. 8 ноября ожидается смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6° выше климатической нормы, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Напомним: в Мурманской области стоит аномально теплая погода.
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