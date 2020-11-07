Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: 50% государственных и муниципальных служащих перейдут на «удаленку»

Многие жители Мурманской области снова переходят на удаленку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С понедельника, 9 ноября в Мурманской области будет действовать ряд новых ограничений из-за коронавируса. Так, детям до 16 лет нельзя будет находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых, а кафе и рестораны временно не должны проводить мероприятия для компаний свыше 10 человек, в том числе свадьбы и корпоративы.

Водители общественного транспорта обязаны высаживать пассажиров без масок.

Помимо этого часть жителей Мурманской области вспомнят, что такое работа из дома.

- 50% государственных и муниципальных служащих перейдут на «удаленку». Бизнес сможет работать, выполняя правила: 50% специалистов из административно-управленческого штата перевести на дистанционную форму работы, сотрудникам в возрасте 65+ оформить больничный или предоставить возможность для дистанционной работы, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу при правительстве Мурманской области.

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