Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: водители общественного транспорта обязаны отказывать в перевозке пассажирам без масок

Водителям разрешили не церемониться с пассажирами без масок. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Мурманской области с 9 ноября будет действовать целый ряд новых ограничений из-за коронавируса. Так, детям до 16 лет запрещается находиться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения взрослых, а в кафе и ресторанах запрещается проводить свадьбы, корпоративы и любые другие мероприятия с численностью более 10 человек.

Также постановлением правительства Мурманской области водителям автобусов, троллейбусов и маршруток разрешили не церемониться с пассажирами без масок.

- Водители общественного транспорта обязаны отказывать в перевозке пассажирам без масок, - говорится в официальном документе.

К слову, ранее уже документально закреплялось требование северян находиться в салоне только в масках (с 12 мая в регионе действует обязательный масочный режим). В Североморске, например, водитель автобуса вышел к женщине без индивидуального средства защиты с пистолетом.

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