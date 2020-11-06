Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: в кафе и ресторанах запрещены корпоративы и свадьбы

В правительстве Мурманской области приняли решение о новых ограничениях. Фото: Иван МАКЕЕВ

Случилось то, что было, в целом, неизбежно. С каждым днем растет число заболевших коронавирусом. Поэтому в правительстве Мурманской области приняли решение о новых ограничениях.

- Бизнес сможет работать, выполняя правила: 50% специалистов из административно-управленческого штата перевести на дистанционную форму работы, сотрудникам в возрасте 65+ оформить больничный или предоставить возможность для дистанционной работы. В кафе и ресторанах запрещены вечеринки, корпоративы, свадьбы - любые мероприятия для компаний более 10 человек, - говорится в новом постановлении правительства Мурманской области.

Документ вступает в силу с 9 ноября.

Напомним: ранее было принято решение, что заведения общепита могут работать только до 9 ноября.

Также по кафе и ресторанам продолжаются рейды, во время которых проверяют соблюдение требований коронавирусных ограничений и мер безопасности.

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