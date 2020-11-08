В Териберке обустроили памятник рыбакам, трагическим погибшим во время урагана

Фото: Александр Кремнев

Поисковики Мурманской области под руководством заполярного историка и краеведа Михаила Орешеты завершили благородное дело. Совместными силами северяне обустроили памятный знак на братской могиле погибших в Териберке рыбаков.

3 апреля в 1936 году в поморском селе случился страшный шторм, который унес жизнь 61 человека. Рыбопромышленники также лишились 9 мотоботов, 19 ел и одного парусника. Сумма убытков - более 1,3 миллиона рублей. Память о трагедии было решено увековечить.

- Стройматериал был закуплен качественный, инструмент тоже хороший. Плиты на основание уложили на ровную площадку по новой технологии, чтобы вода и морозы не вынудили в дальнейшем на переделку. Памятник с мемориальными плитами сразу подскажет попавшему сюда человеку, что случилось 2-3 апреля 1936 года в водах Баренцева моря. А нам, ныне здравствующим, остается только жить и помнить! Благодарим абсолютно всех добрых людей, которые откликнулись и помогли нам в этом хорошем деле, - сообщили в мурманском военно-патриотический клубе "Поиск".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лиинахамари восстановят разрушенный неизвестными памятник героям-подводникам. За монумент возьмется частная компания (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru