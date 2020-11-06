Дарья Марочкина из Мурманска победила в международном конкурсе «Млечный путь»

Дарья Марочкина исполнила композицию «Мы дети, просто дети». Фото: "Лапландия"

Солистка вокального ансамбля центра «Лапландия» Дарья Марочкина победила в международном конкурсе «Млечный путь». Он проходил дистанционно с 20 по 30 октября в Ростове-на-Дону.

Победителей выбирали в трех номинация: инструментальное исполнительство, хореография, вокал. Мурманскую область представляла участница образцового детского коллектива «Вокальный ансамбль «Фантазия» Дарья Марочкина.

Она исполнила композицию «Мы дети, просто дети». По итогам соревнования мурманчанка стала лауреатом I степени в номинации «Эстрадный вокал». Кроме того, за плодотворную работу, творческий подход, большой личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание учеников и за активное участие жюри конкурса отметила работу руководителя вокального ансамбля «Фантазия» Ольги Воронович. Ее наградили благодарственным письмом.

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