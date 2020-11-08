В озере Имандра Мурманской области обнаружили новый вид цианобактерий

В Имандре стали активно размножаться цианобактерии. Фото: Олег ФИЛОНОК

Озера Мурманской области страдают от таких экологических проблем, как загрязнение нефтепродуктами и тяжелыми металлами. Но не только от человека может зависеть состояние водоемов нашего региона. Сотрудники Института проблем промышленной экологии Севера регулярно проводят наблюдения за качеством воды и обитающими в ней организмами.

Так, в озере Имандра был обнаружен новый вид цианобактерии. Такие же живут на Гавайи. Эти бактерии и раньше присутствовали в водоеме, но гораздо меньше как по количеству видов, так и по своей численности. Современные условия дали им преимущество и стали активно размножаться. Это достаточно распространенный вид по всему миру, хотя отличающийся от того, что привычен для более низких широт в южных регионах.

Для арктических вод цианобактерия явление довольно новое. Ученые института наблюдают за ней с 2006 года.

- Если рассматривать с точки зрения полезности, то она скорее вредная, потому что может выделять в воду токсичные компоненты, а при массовом развитии еще и ухудшать качество воды. Когда цианобактерий слишком много, то при разложении они поглощают кислород и снижают его количество в воде. Кроме этого бактерии могут механически воздействовать на жабры рыб и вызвать их гибель в своих зонах цветения, - рассказал «КП» заведующий лабораторией водных экосистем, кандидат биологических наук Денисов Дмитрий.

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