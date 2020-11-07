В Мурманской области бывшего фельдшера военно-морского клинического госпиталя осудили за мошенничество

Мужчина выписывал справка, хотя не имел на это права. Фото: Артем ЛЕНЦ

Бывший фельдшер военно-морского клинического госпиталя предстал перед судом за три факта мошенничества.

Мужчина работал в филиале № 4 федерального государственного казенного учреждения «1469 Военно-морской клинический госпиталь» Минобороны России в городе Заполярный. По данным следствия, с января по март обвиняемый был секретарем военно-врачебной комиссии госпиталя и он получил от трех военнослужащих деньги за получение справки, в которой было бы указано, что они годны к военной службе. При этом у обвиняемого не было на это полномочий.

– Согласно материалам дела, суммы, которые получил обвиняемый, составляли 5, 8 и 20 тысяч рублей соответственно, – сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Печенгскому гарнизону.

Рассмотрев материалы дела и учтя, что обвиняемый раскаялся в содеянном и на его иждивении трое малолетних детей, суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в 90 тысяч рублей.

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