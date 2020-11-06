В правительстве Мурманской области обсудили меры поддержки бизнеса

Андрей Чибис провел уже третью встречу с предпринимателями Мурманской области, посвященную мерам поддержки. Фото: правительство Мурманской области

Антикризисные меры поддержки предпринимателей еще раз обсудили в правительстве Мурманской области. Такая встреча проходит уже в третий раз. О результатах встречи с бизнесменами региона рассказал губернатор Андрей Чибис.

– Всегда говорил, что для нас важен каждый, кто реализует себя в бизнесе. С марта мы направили на это более 400 миллионов рублей, помощь получил каждый пятый предприниматель, это 5000 человек. И механизм работает. Меня очень тронули слова одной женщины-предпринимателя, сказавшей, что благодаря губернаторскому стартапу у нее «расправились плечи», – сообщил глава региона.

Андрей Чибис сообщил, что в Мурманской области, несмотря на непростую обстановку, заработал уникальный пакет льгот для резидентов Арктической зоны РФ. Это позволит открыть для бизнеса новые возможности.

Во время встречи с предпринимателями обсудили программу «Арктический гектар». Представители туризма ждут федеральный закон, чтобы строить мини-отели и гостевые дома.

– По сути, наши операторы сейчас создают стандарт гостеприимства в регионе. Чем лучше сервис, тем довольнее турист. А значит, он вернется к нам снова, еще и друзей привезет. Мы готовы участвовать в разработке стандарта качества туруслуг и поддерживать тех, кто работает на достойном уровне, – отметил Андрей Чибис.

Во время встречи руководитель студии «Радость» из Североморска рассказала, что, несмотря на пандемию, учеников на занятия записывают на месяц вперед. После она подарила губернатору чашку ручной работы.

Кроме того во время встречи губернатор представил нового руководителя центра поддержки предпринимательства Мурманской области. На этот пост назначена Ольга Абрамова.

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