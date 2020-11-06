В Мурманской области из-за конфликта двух девушек их молодые люди встретятся в суде

Мужчине пробили голову за то, что он решал конфликт двух девушек. Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за конфликта девушек один мурманчанин оказался на больничной койке, в отношении второго возбуждено уголовное дело.

Некоторое время назад в дежурную часть ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение, что в травматологическое отделение госпитализирован 23-летний молодой человек. Медики диагностировали у него ушибы головного мозга, переломы костей лицевой части черепа. Полученные мужчиной травмы врачи характеризовали как тяжкий вред здоровью.

Полицейские установили, что травмы потерпевшему нанес другой мужчина во время драки на улице Кривошеева в Коле. А вскоре выяснилось, что поводом для нее стала ссора возникшая ранее между вторыми половинками молодых людей. В отдел полиции был доставлен второй участник конфликта. Им оказался 19-летний житель Колы.

– Мужчина признал свою вину. Он рассказал, что поводом для ссоры и драки стали личные неприязненные отношения между их девушками, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По факту произошедшего, возбуждено уголовное дело по частью 1 статьи 111 УК РФ. Подозреваемому грозит до до восьми лет лишения свободы.

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