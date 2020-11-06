Жительница Мурманска выиграла более 600 тысяч рублей в лотерею

Женщине повезло на 1358-ом тираже «Русского лото». Фото: пресс-служба "Столото".

Схватить удачу за хвост удалось жительнице Мурманска Оксане Витюк, которая выиграла в лотерею крупную сумму денег. Женщина не часто участвует в подобных розыгрышах, но праздничный тираж, посвященный дню рождения «Русского лото», без ее внимания не остался.

Она приобрела сразу четырнадцать билетиков и не прогадала, ведь среди них оказался тот самый. По итогам 1358-го тиража «Русского лото» мурманчанка стала обладательницей 603 тысяч рублей. О выигрыше победительница узнала, получив СМС-сообщение.

- Когда открыла приложение, меня затрясло. Думала, у меня в глазах двоится. Даже несколько раз телефон перезагружала, - смеется участница. - В тот момент я растерялась. Пару дней в себя приходила.

На выигранные деньги победительница решила сделать дочери сюрприз.

- Она живет в большом городе, учится и работает. Я так хочу, чтобы она была мобильная и передвигалась с комфортом, поэтому на выигранные деньги подарю ей собственный автомобиль, - поделилась планами Оксана.

Отпуск хозяйка счастливого билета предпочитает проводить на южном побережье. По выходным она смотрит сериалы за чашечкой кофе и занимается домашними делами.

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