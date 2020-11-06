Ситуация с коронавирусом в Мурманской области: число заболевших превысило 21 тысячу человек

По данным оперативного штаба, в Мурманской области на текущий момент 21 147 человек с диагнозом коронавирус. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки в Мурманской области зафиксировали 4 мая - 280 человек. В последние дни идет явное увеличение числа заболевших, например, 5 ноября за 24 часа выявили 225 зараженных, на следующий день - 219.

Из-за этого неумолимо растет общее число заболевших с начала пандемии. Только 2 ноября регион перешагнул отметку в 20 тысяч зараженных с марта, а 6 ноября планка поднялась. По данным оперативного штаба, в Мурманской области на текущий момент 21 147 человек с диагнозом коронавирус. 3990 человек проходят лечение, в 16832 уже поправились. 325 северян, к сожалению, умерли.

За последние сутки диагноз COVID-19 поставили 219 жителям Заполярья. Новые случаи подтвердили в Североморске (+13, всего 2095), Оленегорске (+33, всего 692), Кандалакшском районе (+14, всего 477), Апатитах (+2, всего 589), Мончегорске (+48, всего 1154), Ковдорском районе (+9, всего 386), Кольском районе (+1, всего 736), Кировске (+4, всего 330), Печенгском районе (+3, всего 777).

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