Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 ноября 2020 года составило 325 человек

В Мурманской области растет число летальных случаев от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Если в октябре еще были радостные дни, когда никто не умирал от коронавируса, то вот ноябрь не может такими похвастаться. Более того, 5 числа был поставлен антирекорд по числу летальных случаев за сутки.

6 ноября умерших меньше, но все равно каждый такой случай - огромная боль для многих людей.

По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области за 6 ноября, за последние сутки умерли четыре человека, общее число погибших достигло 325 человек. Это в два раза меньше, чем днем ранее.

Всего за последние 24 часа в Мурманской области выявили 219 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии ей заразились 21147 человек, 16832 уже выздоровели.

Лидер среди муниципалитетов - Мурманск (11344 человека), на втором месте - Белокаменка (2350 человек), на третьем месте Североморск (2095 человек).

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