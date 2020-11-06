Серьезное ДТП по дороге в Ловозеро: водитель "ВАЗа" столкнулся с Hyundai, пострадали три человека

Водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь. Фото: скрин

5 ноября на 27 километре дороги Оленегорск-Ловозеро случилось серьезное ДТП. Без пострадавших, к сожалению не обошлось.

- Водитель «ВАЗа» не учел дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрав скорость движения. В итоге водителя отечественного автомобиля занесло на повороте, из-за чего он столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира «ВАЗа» и водитель иномарки, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Одного из пассажиров отечественной машины, который вылетел через окно, доставили в медучреждение, еще один пассажир и водитель Hyundai обратились за медицинской помощью после аварии самостоятельно.

Госавтоиспекторы предупреждают, что автолюбителям стоит быть как можно внимательнее и осторожнее, когда на дорогах гололедица.

Напомним: прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Мурманске. Автобус поехал на красный сигнал семафора.

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