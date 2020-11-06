Серьезное ДТП по дороге в Ловозеро: водитель "ВАЗа" столкнулся с Hyundai, пострадали три человека

Водителю и двум пассажирам потребовалась медпомощь. Фото: скрин
5 ноября на 27 километре дороги Оленегорск-Ловозеро случилось серьезное ДТП. Без пострадавших, к сожалению не обошлось.
- Водитель «ВАЗа» не учел дорожные и метеорологические условия, неправильно выбрав скорость движения. В итоге водителя отечественного автомобиля занесло на повороте, из-за чего он столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson. В дорожно-транспортном происшествии пострадали два пассажира «ВАЗа» и водитель иномарки, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.
Одного из пассажиров отечественной машины, который вылетел через окно, доставили в медучреждение, еще один пассажир и водитель Hyundai обратились за медицинской помощью после аварии самостоятельно.
Госавтоиспекторы предупреждают, что автолюбителям стоит быть как можно внимательнее и осторожнее, когда на дорогах гололедица.
Напомним: прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Мурманске. Автобус поехал на красный сигнал семафора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Мурманском в ДТП попала "скорая помощь". "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с каретой (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru