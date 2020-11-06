В окрестностях Заозерска нашли 315 патронов, гранаты и артиллерийский снаряд

Все боеприпасы были уничтожены. Фото: ФСБ по Северному флоту

Советские и немецкие боеприпасы времен Великой Отечественной войны пришлось уничтожить саперам в окрестностях Заозерска. Обнаружили их в 10 метрах от дороги в районе КПП город Заозерска – губа Андреева во время поисковых мероприятий. Боеприпасы лежали на поверхности земли.

Прибывшие на место саперы установили, что все они времен Великой Отечественной войны. Среди находок были 315 патронов от немецкой винтовки "Маузер 98К" и от винтовки Мосина образца 1891 – 1930 годов производства СССР. Кроме того обнаружили 6 противопехотных осколочных ручных гранат дистанционного действия наступательного типа «РГ-32» образца 1942 года; две немецкие осколочно-фугасные ручные гранаты дистанционного действия «М-39»; один артиллерийский снаряд калибром 75 мм 5 запалов типа УЗРГ.

Боеприпасы нашли всего в 10 метрах от дороги. Фото: ФСБ по Северному флоту

Утилизировали снаряд сотрудники специализированного подразделения Северного флота.

– Это не первый случай, когда в Заполярье находят снаряды времен Великой Отечественной войны. Сохранившиеся с того времени, когда на Севере велись ожесточенные бои. В случае обнаружения подозрительных предметов, внешне схожих с боеприпасами, не следует предпринимать попыток их исследования и сообщать о них в правоохранительные органы, – сообщили в Управлении ФСБ РФ по Северному флоту

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