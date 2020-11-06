У 28-летнего жителя Мурманской области нашли поддельное удостоверение полицейского

На северянина завели уголовное дело. Фото: Александр БОЙКО

Лжеполицейского из Заполярья и его приятеля задержали стражи порядка Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу телеканалу "78", инцидент произошел 3 ноября около 21.30.

Так, в полицию Киришского района поступило сообщение, что на обочине стоит разбитый автомобиль Mitsubishi Lancer, рядом с которым находится неадекватный мужчина. Полицейские оперативно прибыли на 11-й километр трассы «Кириши-Будогощь-Смолино», где нашли разбитую иномарку.

- На месте происшествия задержали ранее судимого 27-летнего петербуржца и 28-летнего жителя Мурманской области. У них нашли и забрали поддельное удостоверение сотрудника МВД, предмет, похожий на пистолет, шесть предметов, напоминающих гильзы, и патроны. Задержанных доставили в отдел полиции, а позже возбудили уголовное дело за приобретение и хранение в целях использования заведомо поддельного официального документа, - рассказал телеканал "78".

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