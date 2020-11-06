В Умбе больше месяца ищут 42-летнего мужчину с зелеными глазами

Остается только догадываться, где находится северянин. Фото: "МурманСпас"

В Мурманской области стали все чаще пропадать люди. Так, в Умбе с 12 октября повсюду ищут 42-летнего Евгения Никитина с зелеными глазами. Мужчина ушел из дома по адресу улица Совхозная, дом 17Б. Прошло уже больше месяца, а его местонахождение все еще не известно. Пока что его родным и близким только остается надеяться на лучшее.

Приметы: рост 175-178 сантиметров, волосы короткие, спереди у лба две залысины, глаза зеленые. На момент пропажи северянин был одет в черную кожаную куртку и темные брюки.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Евгении, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-063-49-12 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманске из психоневрологического диспансера сбежала 15-летняя девушка. Марию Шаталину ищут уже не первый раз.

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