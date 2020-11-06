В Мурманске из психоневрологического диспансера сбежала 15-летняя девушка

Мария пропала 20 октября. Фото: "МурманСпас"

И снова в Мурманске ищут 15-летнюю Марию Шаталину, которая ушла из психоневрологического диспансера, что находится на улице Свердлова, 2/4. Вот уже как больше двух недель ее местонахождение не известно - девушка пропала 20 октября.

Приметы: рост 165 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы темные. О том, во что была одета юная северянка, не уточняется.

К слову, Мария убегает уже не впервые. Так, ее искали дважды в декабре прошлого года, а также совсем недавно, в сентябре, она уходила из дома. Остается надеяться, что в этот раз с ней не приключилось никаких серьезных бед.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Марии, просят позвонить по телефонам: 102 или 02 (полиция) или обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 (круглосуточно).

Напомним: в Мурманске третий месяц ищут 49-летнего мужчину в черном. Антон Мясников ушел из дома 13 сентября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Завершены поиски 74-летней Любови Якимовой из поселка Титан. Пожилую северянку искали три месяца (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru