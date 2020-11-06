Житель Заозерска обиделся на военных следователей за уголовное дело и пошутил, что взорвет их

Жителю Заозерска дали два года условно за глупую шутку. Фото: ФСБ по Северному флоту

Житель Заозерска сделал крайне опрометчивый поступок и получил заслуженное наказание.

26 марта он выпивал и под воздействием алкоголя стал вспоминать старые обиды. В том числе мужчина припомнил военным следователям, что те в свое время возбудили против него уголовное дело. Решив, что после этого вся его жизнь пошла под откос, северянин решил отомстить. Поэтому позвонил в военно-следственный отдел Следственного комитета России по Печенгскому гарнизону.

- Позвонив дежурному, Александр А. не нашел ничего умнее, чем сообщить, что здание, в котором сейчас находится представитель закона, заминировано. Оперативно проведенные сотрудниками УФСБ России по Северному флоту мероприятия позволили задержать «шутника» через два часа, - сообщили в УФСБ России по Северному флоту.

Против мужчины, который так не любит уголовные дело, было возбуждено еще одно дело - по частью 3 статьи 207 УК РФ за ложное сообщение о терроризме. Кольский районный суд Мурманской области признал северянина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.

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