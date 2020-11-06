В Полярном подрядчик, который строил новый мост, сбежал с объекта

Подрядчик начал строить пешеходный мост в Полярном, но бросил его. Фото: правительство Мурманской области

Мост в Полярном - один из многострадальных объектов этого года, которые не успевают сдать в срок. Он не раз становился темой оперативных совещаний в правительстве Мурманской области.

В сентябре было озвучено, что подрядчик не справляется с вверенным ему объектом. Тогда губернатор Андрей Чибис возмутился, мол, как будем в глаза людям смотреть: обещали сделать мост, а ничего не выходит. К слову, обещание было дано в 2019 году, когда Андрей Владимирович впервые побывал в городе.

На этой неделе глава региона сам увидел, что происходит на объекте. В День народного единства Андрей Чибис побывал с рабочим визитом в заполярных ЗАТО.

- Это социально значимый объект для города. О строительстве пешеходного перехода жители Полярного просят не первый год. Деньги выделили, а стройка практически не началась. Подрядчик сбежал, бросив работу на начальном этапе. Но людям не важны проблемы подрядчика и то, почему муниципалитет, как заказчик, допустил такую ситуацию. Мост нужен, и он должен быть. Вопрос будут решать минстрой и минград в режиме ежедневного контроля. Требую разобраться и наказать всех, кто допустил такую ситуацию, - сообщил Андрей Чибис.

В данный момент ищут нового подрядчика, который закончит работу, правда, уже в следующем году.

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