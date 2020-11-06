Прокуратура заинтересовалась ДТП с автобусом на железнодорожном переезде в Мурманске

За медпомощью после аварии никто не обращался. Фото: скриншот видео

Около восьми вечера 4 ноября на железнодорожном переезде в Ленинском округе Мурманске необычная авария произошла с участием пассажирского автобуса. Он поехал на красный сигнал семафора и на поднятое заграждение. Этот инцидент стал поводом для прокурорской проверки.

- По предварительным данным, пассажирский автобус перед пересечением железнодорожного переезда остановился на запрещающий сигнал светофора, но по указанию дежурного по станции начал движение. На рельсах произошло несанкционированное поднятие плит устройства заграждения переезда, что привело к повреждению автобуса и его остановке. В результате ДТП пострадал пассажир автобуса, - сообщили в транспортной прокуратуре Мурманской области.

Сотрудники ведомства проверят, насколько грамотно действовали сотрудники соответствующих структурных подразделений ОАО «РЖД», отвечающих за исполнение требований безопасности движения на железнодорожном транспорте. Ситуация находится на личном контроле Северо-Западного транспортного прокурора Владимира Владимирова.

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