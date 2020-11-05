Погода в Мурманске и области на 6 ноября 2020 года: штормовое предупреждение, временами осадки

Температура воздуха будет выше климатической нормы. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

6 ноября жителей Заполярья ожидает облачная с прояснениями погода. Временами возможны осадки. Ночью будет северо-западный умеренный ветер, а днем юго-западный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до +5 градусов, ночью при прояснениях до -5 градусов.

Мурманский гидрометцентр предупреждает о штормовом предупреждении. Опасное волнение 8,0-8,5 метров, начавшееся 5 ноября на севере побережья Норвегии, возобновится в полночь и сохранится 6 ноября до 3.00.

- 6-7 ноября погоду нашего региона по-прежнему будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море. 8 ноября ожидается смещение активного циклона с Баренцева моря на Кольский полуостров. По Мурманской области в этот период ожидаются временами осадки, порывистый ветер, наиболее сильный 8 ноября, температура воздуха на 4-6 грдусов выше климатической нормы, - поделились синоптики мурманского гидрометцентра.

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