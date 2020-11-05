Жители Мурманска и Островного "подарили" телефонным мошенникам 2,2 миллиона рублей

Телефоны злоумышленников зарегистрированы в Москве. Фото: Артем КИЛЬКИН

Доверчивые жители Мурманской области попались на удочку телефонным мошенникам, отдав последним крупную сумму денег. В один миг с их банковских карт испарились 2,2 миллиона рублей.

Так, в отдел полиции Мурманска обратился 60-летний мужчина, рассказав, что ему позвонил лжесотрудник службы безопасности банка. Тот сообщил об оформлении онлайн-кредита на имя северянина. Чтобы отменить кредит, злоумышленник убедил мурманчанина установить на мобильный телефон приложение для удаленного доступа. Якобы это нужно для отслеживания действий мошенников, а также для контроля денег, переведенных на «сохранную ячейку». Вскоре после того, как мужчина сделал все по указке жулика, ему пришло смс о списании 658 тысяч рублей.

Похожая ситуация произошла и с 55-летним жителем Островного.

- Потерпевший описал аналогичную схему хищения денег. Мошеннику, представившемуся также сотрудником службы безопасности банка, удалось забрать у северянина 1,6 миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

По данным фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Известно, что номера мобильных телефонов аферистов зарегистрированы в Москве.

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