В Мурманской области стартовал экологический фотоконкурс «ВО!круг мусора»

Работы можно отправить до 30 ноября 2020 года. Фото: unsplash.com

Мурманская областная детско-юношеская библиотека им. В. П. Махаевой проводит фотоконкурс «ВО!круг мусора». Его цель - развитие творческих инициатив, привлечение внимания к экологическим проблемам и утилизации отходов.

- Креативный подход помогает в создании красивых элементов декора из мусора. Изготовление такого объекта позволяет развивать творческие способности и интересно проводить время. Кроме того, любые материалы наверняка уже имеются вокруг творца, - сообщается на сайте библиотеки.

Суть конкурса в создании панно из бытового мусора, которое потом нужно сфотографировать. Принять участие может любой желающий в возрасте от четырех лет, как индивидуально, так и группой из нескольких человек. На фото с панно должен присутствовать автор. От коллектива принимаются два фото: работа крупным планом и общая фотография участников со своим творением. Работы можно отправить до 30 ноября 2020 года на электронную почту od4@libkids51.ru, указав название своего панно и контактные данные.

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