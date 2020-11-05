ДТП в Мурманске: автобус с пассажирами чуть не перевернулся на железнодорожном переезде

За медпомощью после аварии никто не обращался. Фото: скрин

Необычное ДТП произошло в Мурманске вечером 4 ноября. На железнодорожном переезде автобус наехал на поднятый барьер и чуть не перевернулся. При этом дежурный дал знак, что ехать можно, но шлагбаум был закрыт, а на светофоре горел красный свет. Ситуация неоднозначная.

- Авария произошла около 17 часов 4 ноября, когда автобус двигался по направлению из Мурманска в Североморск. Регулировщица дала разрешающий сигнал автобусу, водитель поехал вперед и наскочил на барьер, который поднимается перед началом движения поезда. Никто из пассажиров за медицинской помощью не обращался, - рассказала "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В Госавтоинспекции также уточнили, что водитель автобуса не нарушал ПДД, так как его пропустили. Вероятнее всего, возникла неисправность в системе железнодорожного движения.

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