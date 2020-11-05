В Мурманске в общежитии на улице Подгорной нашли труп 49-летней женщины

Причину смерти мурманчанки установит судмедэкспертиза.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Трагичную находку сделали в Мурманске на улице Подгорной, в доме №54, где находится общежитие. 5 ноября там нашли труп женщины. На место происшествия выехали следователи.
- Следствием СК РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 49-летней женщины в одной из комнат общежития. Сейчас следователями проводятся необходимые следственные мероприятия, осматривается место происшествия, - сообщила "КП" старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.
Для выяснения причины смерти мурманчанки была назначена судебно-медицинская экспертиза, также опрашиваются свидетели и очевидцы случившегося. После завершения доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Напомним: у озера под Ковдором нашли труп 48-летнего мужчины. Его поиски начались после звонка обеспокоенной жены.
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