В Мурманске назвали творческие проекты, которые получат поддержку из бюджета

Победу присудили шести проектам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области названы имена победителей конкурса губернаторских проектов для творцов на поддержку проектов современного искусства. В этом году министерство культуры региона проводило конкурс во второй раз. Заявки на участие подали 15 человек, в финал прошли 11.

Участники презентовали проекты в режиме онлайн. Победителей определили по сумме баллов от экспертов и зрителей.

Победу присудили шести проектам. 400 тысяч рублей выделят Екатерине Охраминской для создания цикла передач для детского и семейного просмотра «Петров-меломан». В ней будут рассказывать о филармонии, транслировать концерты, показывать закулисье и знакомить с музыкантами. Специально для программы будет изготовлена авторская кукла – мальчик по фамилии Петров.

Сумму в 395,5 тысячи рублей получит Елена Феденева для реализации проекта «Арт-сессия «Современная скульптура: новый образ арктического города»». По задумке арт-сессиия продлится две недели. За это время участники увидят процесс создания скульптуры, смогут понять особенности производства и посетят рабочую площадку, где предложат свои идеи по преображению городского пространства Мурманска.

Антонина Горбачева и ее проект «СТУДИЯ 4», представляющий собой разговорное шоу, которое будет выходить регулярно на протяжение месяца, получила поддержку в 389 тысяч рублей. Героями выпусков станут люди, которые решили жить в Мурманске и развивать Север.

Автор еще одного проекта – Роман Гладышев. Он представил проект «Инновационная аудио-визуальная краеведческая прогулка «Пять эпох Мурманска», представляет собой мультимедийную туристическую экскурсию по Мурманску. В нее включат аудиоряд из знаковых для своего времени песен и звуков и архивных фотографий. Автор планирует погрузить своих зрителей в атмосферу разных эпох жизни и истории Мурманска от основания в 1916 году до сегодняшних дней. Сумма гранта составила 195,9 тысячи рублей.

А Дмитрий Калашников предложил поставить видеоспектакль-прогулку под названием «Фильтры». Используя смартфон и наушники, зритель будет одновременно находиться в двух реальностях: настоящей зиме с ее холодами и полярной ночью и виртуальной красочной теплой осени. Маршрут спектакля проходит по культурным и видовым местам, а также по зеленым зонам Мурманска. Для поддержания проекта выделят 270 тысяч рублей.

Финансовую поддержку в 160 тысяч рублей получит и Яна Лисовик на создание в Заполярье интернет-платформы о визуальной культуре, искусстве и дизайне AFFLATY. На сайте, по задумке автора, можно будет найти подкасты с региональными деятелями культуры, искусства и дизайна, а также различные образовательные лекции, мастер-классы и творческие мастерские.

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