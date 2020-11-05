Жильцам капитанского дома в Мурманске, который заливает фекалиями, пообещали санитарную обработку

Жильцы дома №70 на проспекте Ленина уже несколько лет страдают от подтопления подъездов водами канализации. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Коммунальных бед у жильцом дома №70 на проспекте Ленина в Мурманске хватает. Дочка легендарного капитана Константина Буркова Надежда Константиновна несколько лет добивалась замены крыльца, которое в буквальном смысле слова крошилось на глазах.

А жильцы 7-9 подъездов много лет вынуждены страдать от вони и ходить по поддонам, потому что их топит канализация. Обращения во всевозможные инстанции горожане писали годами, но движение начало, только когда они создали досудебные претензии.

Недавно "Мурманскводоканал" прислал специалистов, которые прочистили колодцы, и вода постепенно начала уходить. Но все-таки ее остается прилично.

- В адрес "Управляющей компании Мурманской области" направлено требование организовать работы по осушению с последующей санитарной обработкой, принять меры по устранению, - сообщили жильцам в одном из ответ на обращения.

Также собственникам квартир в капитанском доме посоветовали обратиться в суд по бездействию управляющей компании.

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