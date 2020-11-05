Дорогу на Териберку местами подняли на 6-8 метров

Первый этап реконструкции автоподъезда к Териберке завершен. Фото: правительство Мурманской области

В этом году началось то, чего так ждали северяне - реконструкция дороги на Териберку. Часть направления от Мурманска к селу находится в плохом состоянии, особенно страдают жители Териберки, многие из которых в отличие от туристов, ездят по грунтовке каждую неделю, убивая машины и нервы.

А зимой дорогу часто заметает, поэтому ее перекрывают, и северяне на берегу Баренцева моря могут оказаться в плену на долгие сутки.

Но, к счастью, дорогу стали приводить в порядок. Первый этап уже завершен. Реконструкцию 10 километров трассы должны сделать до конца лета 2021 года, общая стоимость работ - 649 миллионов рублей, причем более 600 миллионов выделены из федерального бюджета.

Подрядчик демонтировал 10 старых железобетонных водопропускных труб и выполнил строительство новых. Исчез старый железобетонный мост через реку Карнасъяврйок, сооружен временный, подрядная организация приступила к строительству нового металлического арочного моста. На трассе рабочие устроили земляное полотно, подняв уровень насыпи на отдельных участках на 6-8 метров, обустроили щебеночное основание и затем уложили нижний слой асфальта. В следующем году здесь появится верхний слой асфальта, будут установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, сигнальные столбики, нанесена разметка.

- На десятикилометровом участке дороги подрядчик завершил запланированные на этот год мероприятия раньше установленного контрактом срока. К качеству выполнения ни у нас, ни у заказчика – Мурманскавтодора – нареканий нет, работа продолжится в следующем году, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артем Гришин.

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