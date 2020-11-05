Снятый в Мурманской области фильм про Кольскую сверхглубокую вышел в прокат

Часть сцен нового фильма про Кольскую сверхглубокую снимали в Териберке. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области с особым интересом должны смотреть новый фильм "Кольская сверхглубокая" режиссера Арсения Сюхина.

Напомним: триллер снимали в Мурманской области, а точнее часть сцен - в Териберке, а часть - в шахте в Заполярном.

- Под землей очень холодно, честно говоря. Мы особенно мерзли, когда снимались по 14 часов. Там еще такая высокая влажность. Да, внизу не было тех минус 26 градусов, как в Териберке (село в Кольском районе Мурманской области, — ред.), где мы снимали. Но на поверхности легче было в любом случае, ведь там чистый воздух. Хотя и чистый холод. Под землей человек сразу чувствует перемену обстоятельств и физически, и психологически. Почти вся наша актерская группа, кроме двух актеров, снималась под землей, и у всех были сходные чувства, - рассказала главная героиня фильма Милена Радулович в интервью kanobu.ru

В основе ленты - вымышленные события. По сюжету, ученые на большой глубине обнаруживают нечто ужасное, что может привести все человечество к гибели. Группа исследователей пытается противостоять неизвестному злу.

4 ноября "Кольская сверхглубокая" вышла в прокат, однако северянам пока ее не удастся посмотреть, ведь кинотеатры в Мурманской области закрыты с весны из-за пандемии коронавируса.

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