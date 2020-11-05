В центре Мурманска с крыши дома упали металлические листы

С крыши дома №14 на улице Самойловой на землю упали профильные листы. Фото: Юлия Михайлюк

Дом №14 на улице Самойловой в этом году попал в программу капитального ремонта, но жильцы, вместо того, чтобы радоваться, переживают.

Еще летом общественники обратили внимание, что подрядчик работает с нарушениями. Например, наносит штукатурный слой без ручной чистки поверхности фасадов от старой краски. Также к работам над фасадом приступили до полного завершения капитального ремонта кровли.

Все эти ошибки не просто приводят к тому, что до истечения гарантийного срока придется переделывать все заново. Последствия могут быть и хуже. 31 октября с дома №14 полетели фрагменты кровли.

- Во время капитального ремонта дома на Самойловой 14, на тротуар упали металлические листы с крыши в большом количестве, сломаны деревья. Обошлось без жертв, - написала в группе "Мурманск" Юлия Михайлюк.

Кто же будет отвечать за то, что лишь по счастливой случайности никого не убило куском железа?

- На объекте ответственность за технику безопасности полностью несет подрядчик. Организации, выполняющей работы по ремонту кровли дома 14 на улице Самойловой в Мурманске, не раз было указано на неправильное складирование материалов. Однако ситуация так и не была исправлена, из-за чего и упала стопка профильных листов. С подрядчиком будет еще раз проведена разъяснительная работа о недопущении такого рода инцидентов, а также выставлен штраф, - сообщил "КП" генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Федор Денисов.

К слову, все работы по дому подрядчик должен был закончить еще 28 октября, но в срок он не уложился.

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