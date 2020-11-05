В Мурманской области завершены поиски 15-летнего подростка

Никита пропал 1 ноября, а нашли его 3-го числа. Фото: vk.com/murmanspas51

С 1 ноября в Мурманской области искали 15-летнего Никиту Штефанесу. В тот день он ушел из Терского центра социального обслуживания населения, что, к слову, делал не первый раз.

На поиски подростка ушло всего три дня.

- По данным Следственного комитета РФ по Мурманской области, местонахождение несовершеннолетнего Никиты Штефанесы было установлено 3 ноября около 15.30. Каких-либо преступлений в отношении него не совершалось, - сообщила старший помощник главного следователя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

Напомним: с 13 сентября в Мурманске ищут 49-летнего Антона Мясникова, который ушел из дома на проезде Ледокольный и пропал. А с 15 октября не выходит на связь 31-летний Павел Батуро из Мурманска, который вышел из машины, и больше его никто не видел.

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