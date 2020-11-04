В Мурманске третий месяц ищут 49-летнего мужчину в черном

Северянин не выходит на связь. Фото: "МурманСпас"

В Мурманске снова пропадают люди. Так, уже несколько месяцев в областном центре ищут 49-летнего Антона Мясникова. Еще 13 сентября мужчина ушел из дома по адресу: Ледокольный проезд, 9 и с тех пор остается только гадать, куда же он запропастился. Местонахождение северянина не известно.

Мурманчанин был одет в черную куртку и черные брюки. Приметы: рост 175-180 сантиметров, волосы короткие, спереди у лба две залысины.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем Антоне Мясникове, просят позвонить по телефонам: 02 или 102 (полиция) либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда "МурманСпас": 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

Напомним: завершены поиски 74-летней Любови Якимовой из поселка Титан. Пожилую северянку искали три месяца. А в Мурманске нашли 36-летнюю Екатерину Семенкину.

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