В Кандалакше молодые люди предложили помочь пенсионеру, но обокрали его

Кандалакшанам грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

72-летнего жителя Кандалакши обокрали в собственной квартире. По словам пострадавшего, он возвращался домой из магазина, но устал и присел отдохнуть. В это время к нему подъехали молодые люди и предложили подвезти его до дома, на что получили согласие.

Однако на этом помощники не остановились и пошли за пенсионером в квартиру. Там они начали предлагать купить различные товары, но кандалакшанин отказался. После ухода молодых людей обнаружилась пропажа ювелирных украшений на 20 тысяч рублей, также хозяин не досчитался 6 тысяч наличных.

Пенсионер обратился в полицию и достаточно точно описал внешность преступников. Благодаря этому злоумышленников удалось быстро найти. Потерпевший смог их опознать.

- Кражу совершил 24-летний житель другого региона, временно проживающий в Мурманске. Задержанный рассказал, что во время визита в квартиру пенсионера он зашел в одну из комнат и, обнаружив в комоде драгоценности и конверт с деньгами, похитил их, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Часть похищенного изъяли и возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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