В Кандалакше предложили на крыше поселить Карлсона

В Кандалакше может поселиться Карлсон. Фото: Владимир Браерский

Всем нам иногда хочется вернуться в детство или окунуться в сказку. В Кандалакше живет мечтатель, который хочет помочь и землякам увидеть красоту вокруг. Он предложил на крыше дома на улице Кировской установить фигуру Карлсона.

С предложением выступил один из местных жителей.

– Кандалакша – побратим шведского города Питео. Установив фигуру Карлсона на балкончике домика, мы с вами расширим и укрепим дружеские связи городов-побратимов Кандалакши и Питео. В конце концов, мы создадим еще один туристический арт-объект, что сделает нашу Кандалакшу немножко более привлекательной и веселой, – написал Владимир Браерский на своей странице в соцсети. По его словам, на кровле жилого дома №28 есть домик, рядом с которым можно поставить фигурку литературного персонажа.

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