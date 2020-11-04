Число умерших от коронавируса в Мурманске на 4 ноября 2020 года составило 313 человек

Коронавирус не собирается сдаваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус никак не хочет успокаиваться, ведь летальных исходов от опасной инфекции в Мурманской области становится все больше. Согласно информации оперативного штаба, COVID-19 унес еще четыре жизни за минувшие сутки. Всего в регионе насчитывается 313 погибших. Подробности о последних умерших - пол, возраст, сопутствующие заболевания - пока что не уточняются.

Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 20703 жителя Заполярья. 221 новый случай был выявлен за минувшие сутки. До установления нового рекорда по количеству инфицированных за один день еще далеко, однако 3 ноября была достигнута иная печальная планка - в Мурманске число заболевших превысило 11 тысяч человек.

К счастью, выздоровевших тоже хватает. Так, ковид смогли победить 16443 пациента. 205 человек выздоровели за минувшие сутки.

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