Мурманская область вместе с тремя северными регионами объединилась для создания научно-образовательного центра

Мурманская область – флагманский участник работы по созданию центра «Российская Арктика» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мурманская область объединилась с Архангельской областью, Республиками Карелия и Коми и Ненецким автономным округом для подачи заявки на создание научно-образовательного центра «Российская Арктика». Конкурс объявило Министерство науки и высшего образования.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время совещания, на котором рассматривался вопрос потенциального межрегионального взаимодействия, отметил, что результатом деятельности таких центров должен стать объем продукции, количество новых рабочих мест, запущенных производств и увеличение средств, инвестированных в научно-исследовательские разработки.

– К моменту окончания реализации инвестиционных проектов компаниям потребуется широкий пул специалистов в различных отраслях, и наша главная задача – создать все необходимые условия для их профессиональной подготовки, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Мы рассчитываем, что консолидация Мурманской области с другими регионами западной Арктики позволит локализовать конкретные научные исследования и внедрить их в практическую плоскость.

Отметим, что Мурманская область – флагманский участник работы по созданию центра «Российская Арктика». В 2020 регион получил уникальный набор льгот и преференций для компаний, планирующих реализацию своих инвестиционных проектов на территории области. Работа с инвесторами ведется во всех отраслях экономики.

Предполагается, что в ходе реализации новых высокотехнологичных производств будут созданы свыше 20 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций оценивается в сумму свыше 600 миллиардов рублей.

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