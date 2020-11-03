Погода в Мурманске и области на 4 ноября 2020 года: дождь и до +8 градусов

Погода дарит потепление. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

Что подготовила северная погода жителям Мурманской области в этот раз? Насколько затянулось внезапное потепление, и не испортят ли его внезапные осадки? Завесу тайны приоткрыли заполярные синоптики.

- 4 ноября в Мурманской области ожидается переменная облачность. Местами возможны осадки в виде небольшого мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный. Температура воздуха ночью будет от +2 до -3 градусов, днем потепление от +1 до +8, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будут определять циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики в Баренцево море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами осадки, температура воздуха на 4-6 градуса выше климатической нормы.

Напомним: на днях Мурманск озарила таинственная голубая Луна.

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