Сколько стоит квадратный метр в Мурманской области: Жилье в Териберке подорожало в три раза

Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионе за четвертый квартал 2020 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Правительство Мурманской области утвердило среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья в регионе за четвертый квартал 2020 года. В некоторых уголках Заполярья сумма либо незначительно, либо совсем не изменилась, а где-то неприятно удивляет.

Так, например, в Териберке цена за квадратный метр поднялась с 15 тысяч до 46 300 рублей. Стоимость также увеличилась в Кировске - с 25 700 до 28 667, Североморске - с 43 829 до 45 926, Заполярном - с 14 150 до 17 813 рублей.

На менее значительную сумму жилье подорожало в Апатитах - с 20 199 до 21 547, Полярных Зорях - с 28 500 до 29 300, Александровске - с 16 146 до 16 373, Кильдинстрое - с 24 132 до 23 419 рублей.

Мурманск остается лидером в цене за квадратный метр в Заполярье. Цена все так же составляет 56 тысяч рублей. Стабильна стоимость в Мончегорске - 20 тысяч, и Оленегорске - 17 тысяч. В поселке Зеленоборский - 15 220, Ковдоре - 14 900, Ловозере - 12 500, Ревде - 10 609, Никеле - 11 189, Верхнетуломском - 14 890 и Умбе - 18 825.

Есть места, где цена все же цена упала, хоть и незначительно. В Кандалакше - с 26 048 до 26 000, Мурмашах - с 35 000 до 33 000, в поселке Пушной - с 13 730 до 10 750.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дом-туалет: дочка легендарного капитана Буркова борется за здание культурного наследия в Мурманске. Жильцы годами жалуются, что ходят по фекалиям, а на головы вот-вот упадут балконы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru