В Мурманской области пройдет всероссийская акция «Ночь искусств»

Учреждения культуры Мурманской области подготовили множество мероприятий, большая часть которых пройдет в онлайн-формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ноября Заполярье присоединится к всероссийской акции «Ночь искусств». Учреждения культуры Мурманской области подготовили множество мероприятий, большая часть которых пройдет в онлайн-формате.

- В этом году акция включает несколько тем: «Искусство объединяет», День народного единства, 75-летие Великой Победы и 76-летие разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, - сообщает министерство культуры Мурманской области.

Областной краеведческий музей приглашает северян на виртуальные экскурсии, мастер-классы для детей и их родителей, фотовыставку и видеоконцерты. Их можно будет увидеть в официальной группе музея «ВКонтакте» с 17.00 до 12 ночи. Офлайн можно будет посетить выставки, музейные игры, квесты и мастер-классы. Они пройдут в здании музея на ул. Академика Павлова, д. 1А с 18.00 до 21.00. Посетителям необходимо будет соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Мурманский областной художественный музей проведет «Ночь искусств» в своей группе «ВКонтакте». Зрителям покажут виртуальные экскурсии, лекции, мастер-классы и викторины. Трансляция мероприятия начнется в 18.00, а в полночь завершится диджей-сетом Степана Духно. В рамках акции также будут подведены итоги обучающей программы «Современное искусство для всех».

Дворец культуры и народного творчества имени Кирова традиционно проведет областной фестиваль национальных культур «Праздник дружбы», который начнется в 18.00 в группе «ВКонтакте».

От Мурманска не отстают и другие города области. В Мончегорске центральная городская библиотека, музей цветного камня им. В.Н. Дава и музей истории города подготовили для жителей города различные мастер-классы, видео-экскурсии, виртуальные выставки и викторины в онлайн-формате. Мончегорский городской центр культуры подготовил цикл мероприятий «Искусство для всех».

В Апатитах на площадке дворца культуры начнется «Калейдоскоп талантов», а Детская музыкальная школа им. Л.М. Буркова проведет видеоконцерт камерной музыки «Вдохновение».

В музее города Полярный онлайн покажут документальные фильмы участников проекта «Код времени», а также проведут мастер-классы по скетчингу и интересные игры.

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