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Мурманск избавят от старых автопокрышек

Региональные власти взяли эту проблему на особый контроль
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Старые шины вывезут из областного центра.

Старые шины вывезут из областного центра.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Из всех отработанных шин, которые любят бросать где ни попадя легкомысленные автовладельцы, лебедей точно не сделаешь. Об этом знают и в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области, которое на особом контроле держит проблему вывоза старых автопокрышек с территории Мурманска. Куда же девать отработанную резину? 30 октября этот вопрос обсудили на рабочем совещании, которое прошло в онлайн-формате.

- Минэкологии вместе с главой администрации Мурманска Евгением Никорой, АО «Управление отходами» и «Дмитровским заводом РТИ» достигли предварительной договоренности по вывозу автомобильных шин с площадки АО «Управление отходами», - сообщили в региональном министерстве экологии.

Так что есть большая вероятность, что вскоре ненужных покрышек станет в областном центре гораздо меньше. К слову, этому могут поспособствовать и сами горожане. В Мурманске старые шины принимают на утилизацию в специальных пунктах приема вторсырья. Один из них находится по адресу: улица Шевченко, 34, а другой - на улице Подгорной, 86а.

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Экология