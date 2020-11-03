В Лиинахамари восстановят разрушенный неизвестными памятник героям-подводникам

Памятник могли стащить с постамента случайно. Фото: vk.com/liinahamari_official

В середине сентября в Лиинахамари случилось ЧП: с постамента упал памятник героям-подводникам. Причем после обследования мемориала на нем нашли следы троса, что не оставило сомнений: кто-то умышленно решил лишить северян память о подвигах времени Великой Отечественной войны. Тем более, что памятник находится на государственной земле. переданной частной компании в аренду, и доступ к нему закрыт.

Было возбуждено уголовное дело. А пока вандалов ищут, в правительстве Мурманской области при содействии Северного флота решали, как восстановить мемориал. Ранее сообщалось, что заняться этим могут военнослужащие, а сейчас была озвучена договоренность с частной компаний, на территории которой находится памятник. Именно ее представители будут приводить его в порядок. Руководитель фонда «FGN Capital» Александр Халдей сообщил, что компания также обеспокоена ситуацией и сделает всё возможное, чтобы полностью за собственные средства воссоздать монумент.

- Памятник, посвященный героизму наших моряков, не жалевших своих жизней при защите Севера, должен быть не только восстановлен, но и стать доступным для всех, кто захочет почтить память подводников, - дал указание губернатор Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Поезд Победы» в Мурманске: вагон-концлагерь, виртуальный Дмитрий Харатьян и уникальная экспозиция. Из-за пандемии коронавируса передвижная экспозиция ограничена для посещения [фото] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru