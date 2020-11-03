Жители Мурманской области могут написать «Большой этнографический диктант»

Время, отведенное для прохождения диктанта, 45 минут. Фото: правительство МО

3 ноября стартовала акция «Большой этнографический диктант», к которой могут присоединиться жители Мурманской области. Проект создан для того, чтобы познакомить россиян с культурой народов нашей страны и оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Пройти тестирование можно на сайте акции до 8 ноября, каждый участник может получить сертификат.

- Общефедеральная часть диктанта состоит из 20 вопросов, она едина для всех участников. Еще 10 вопросов составляют уникальную часть, отличающуюся для каждого субъекта Российской Федерации и других стран, - сообщается на официальном сайте «Большого этнографического диктанта».

При абсолютно правильном выполнении всех заданий можно будет получить 100 баллов. Время, отведенное для прохождения диктанта, 45 минут. В этом году сразу после завершения теста участники смогут узнать правильные ответы и получить историческую справку со ссылками на источники.

Начиная с 2016 года, количество участников акции с каждым разом становится все больше. В этом году диктант проводится только в онлайн-формате из-за коронавируса, но наверняка привлечет достаточно людей, заинтересованных в расширении своего кругозора.

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