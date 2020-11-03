Чиновники Мурманска и Терского района пытались скрыть свои доходы

Работникам мэрии внесли представления. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как известно, чиновники должны отчитываться о своем заработке и имуществе, а также о доходах супруга (супруги) и детей. Но не всегда они это делают добросовестно. Так, работников мэрий Мурманска и Терского района уличили в сокрытии своих доходов.

- Из-за неисполнения требований антикоррупционного законодательства прокуратурой внесено 6 представлений в адрес администрации Мурманска. Будет рассмотрен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших предоставление недостоверных сведений, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Кроме того ведомство обнаружило, что девять сотрудников администрации Терского района дали не полную информацию о своих доходах и имеющихся у них счетах в банках. И еще троих работников, скрывавших свой заработок, выявили в Варзуге. Прокуратура в адрес мэрий внесла представления, чтобы все нарушения были устранены.

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