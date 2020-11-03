Спортсмен из Североморска победил на чемпионате России по бодибилдингу

Бодибилдер вернулся с чемпионата с победой! Фото: vk.com/fbbrussia

На днях в Красноярске прошли Чемпионат России и первенство по бодибилдингу. За победу боролись более 280 спортсменов из 53 регионов нашей страны.

Одним из тех, кто завоевал первое место, стал спортсмен из Североморска Егор Шестаков, который стал лучшим в весовой категории до 80 килограмм, набрав 16 очков. Об этом сообщили в Федерации бодибилдинга России. Наш земляк является мастером спорта по бодибилдингу, трехкратным абсолютным чемпионом Мурманской области и бронзовый призером кубка России.

Второе место в этой же категории занял Никита Кузнецов из Челябинской области (12 очков). Тройку замкнул Айдар Аюпов из Башкортостана (9 очков).

Кроме того, пятое место в категории "Пляжный бодибалдинг. Мастера" взял бодибилдер Денис Рипаков из Мурманской области.

В командном зачете чемпионата России кольский край оказался на 38-ом месте с 8,5 балла. Абсолютная победа - у спортсменов из Санкт-Петербурга (86 баллов).

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