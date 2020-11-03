"Без уведомления о сокращении": в Заполярном закрыли хлебозавод

Сотрудников предприятия сократили и отправили домой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшим летом в Кандалакше решили возродить хлебозавод, которым занимается теперь предприниматель из Карелии. А вот в Заполярном стали плохи дела с местной выпечкой. Стало известно, что ОАО «Заполярный хлебозавод» закрылось. 50 человек остались фактически без средств к существованию. Работники обратились за помощью к депутату Мурманской областной думы Олегу Черкашину.

- 31 октября я встретился с коллективом предприятия. Сотрудники рассказали, что в конце месяца их отправили домой без уведомления о сокращении. Некоторых из них вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию. Работники поведали и о том, что им долгое время не платят зарплату и отпускные. Предприятие закрыто и нет возможности даже забрать трудовую книжку, - отметил на личной странице в соцсетях Олег Черкашин.

В течение трех дней депутат пытался связаться с директором предприятия, однако этого добиться не удалось. Обращение коллектива хлебозавода было направлено губернатору Мурманской области Андрею Чибису. Олег Черкашин также обратился в прокуратуру и трудовую инспекцию Мурманской области с требованием провести проверку хлебозавода по факту невыплаты денег работникам предприятия.

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